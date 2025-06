Mysteriöser E-Bike-Crash mit zwei Verletzten

Zwei 55-jährige Männer aus Lamprechtshausen (Salzburg) sind am Samstagabend in Moosdorf mit ihren E-Bikes schwer gestürzt und dabei verletzt worden. Beim Eintreffen der Polizei war einer der beiden bewusstlos. Der zweite Radfahrer sei zwar ansprechbar gewesen, durch den heftigen Sturz aber „deutlich angeschlagen“, wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilte. Auch die beiden Lebensgefährtinnen der Männer konnten keine Angaben zum Unfallhergang machen.