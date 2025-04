Osterfest voller liebgewonnener Traditionen

Auf die Plätze, ran an die Eier, fertig, los! Vielerorts wird am heutigen Ostersonntag die Tradition des Eierpeckens hochgehalten. Aber auch das gemeinsame Basteln, das Erzählen von Geschichten, das Singen von Frühlingsliedern und das Suchen von Osternestern stand vor allem in Schulen und Kindergärten schon vor den Osternferien im Vordergrund. Neben kreativem Spaß wird dem Nachwuchs so spielerisch der Sinn und die Symbolik des Festes vermittelt.