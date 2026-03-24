Nächster DFB-Ausfall! Schon drei Spieler abgereist

Es ist ein Fluch! Nach Aleksandar Pavlovic (Hüftprobleme) und Felix Nmecha (Außenbandriss) wird nun auch noch Leweling in den Testspielen gegen die Schweiz (Freitag) und Ghana (Montag) fehlen. Während Pavlovic und Nmecha durch die beiden Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich ersetzt wurden, will Nagelsmann nach der Verletzung Lewelings vorerst keinen weiteren Spieler nachnominieren, heißt es aus Deutschland.