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Nächster DFB-Ausfall! Schon drei Spieler abgereist

Fußball International
24.03.2026 11:56
Julian Nagelmann muss auf einen weiteren Spieler verzichten.
Julian Nagelmann muss auf einen weiteren Spieler verzichten.(Bild: AFP/HANNES P. ALBERT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Jamie Leweling muss Bundestrainer Julian Nagelsmann einen weiteren Ausfall hinnehmen. Der Stuttgart-Flügel trat aufgrund von muskulären Problemen die Heimreise an und ist damit bereits der dritte Spieler, dern Nagelsmann aus dem Aufgebot streichen muss.

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Es ist ein Fluch! Nach Aleksandar Pavlovic (Hüftprobleme) und Felix Nmecha (Außenbandriss) wird nun auch noch Leweling in den Testspielen gegen die Schweiz (Freitag) und Ghana (Montag) fehlen. Während Pavlovic und Nmecha durch die beiden Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich ersetzt wurden, will Nagelsmann nach der Verletzung Lewelings vorerst keinen weiteren Spieler nachnominieren, heißt es aus Deutschland.

Jamie Leweling (l.) hier im Duell mit Bayerns Jonathan Tah
Jamie Leweling (l.) hier im Duell mit Bayerns Jonathan Tah(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)

Mit Nathaniel Brown, Kai Havertz und Antonio Rüdiger fehlten am Dienstag zudem drei weitere Spieler in Herzogenaurach, das Trio dürfte jedoch rechtzeitig zur Partie in Basel fit werden. 

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