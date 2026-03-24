Nächster DFB-Ausfall! Schon drei Spieler abgereist

Mit Jamie Leweling muss Bundestrainer Julian Nagelsmann einen weiteren Ausfall hinnehmen. Der Stuttgart-Flügel trat aufgrund von muskulären Problemen die Heimreise an und ist damit bereits der dritte Spieler, dern Nagelsmann aus dem Aufgebot streichen muss.
Es ist ein Fluch! Nach Aleksandar Pavlovic (Hüftprobleme) und Felix Nmecha (Außenbandriss) wird nun auch noch Leweling in den Testspielen gegen die Schweiz (Freitag) und Ghana (Montag) fehlen. Während Pavlovic und Nmecha durch die beiden Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich ersetzt wurden, will Nagelsmann nach der Verletzung Lewelings vorerst keinen weiteren Spieler nachnominieren, heißt es aus Deutschland.
Mit Nathaniel Brown, Kai Havertz und Antonio Rüdiger fehlten am Dienstag zudem drei weitere Spieler in Herzogenaurach, das Trio dürfte jedoch rechtzeitig zur Partie in Basel fit werden.
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