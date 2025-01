Grüne EU-Abgeordnete kehren Musks X den Rücken

X nun „Hass- und Desinformationsschleuder“

„Baba und fall ned. Elon Musk unterstützt Rechtsextreme und verwandelt seine Plattform in eine Hass- und Desinformationsschleuder. Es reicht. Ihr findet mich in Zukunft nur noch im Blauen Himmel“, so Delegationsleiter Waitz in seinem Abschiedspost auf X am Montag. „Oke byee! @elonmusk hat diese Plattform in ein Megafon für Desinformation und einen Spielplatz für Rechtsextreme verwandelt. Seine Einmischung in Europa ist extrem gefährlich für die Demokratie und die Menschenrechte. Deshalb bin ich weg hier – mehr dazu im blauen Himmel“, so Fraktionskollegin Lena Schilling.