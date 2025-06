„Vielfalt ist auch in der Gesellschaft wichtig“

„Krone“: Herr Hofer, am Montag beginnt in Steyr die EM für Menschen mit psychosozialem Unterstützungsbedarf. Was bedeutet das genau?

Markus Hofer: Zu uns kommen Menschen Fußballspielen, die Unterstützungsbedarf haben. Sei es, dass sie psychisch erkrankt sind oder eine Episode in ihrem Leben gehabt haben, wo sie davon betroffen waren. Aber auch Suchterkrankte kommen zu uns, oder Menschen, die unter nicht so glücklichen Bedingungen aufgewachsen sind, ihre Emotionen nicht immer unter Kontrolle haben und somit auch nicht bei anderen Vereinen Fuß fassen könne. Für diese Menschen haben wir uns gedacht, dass es Sinn macht Fußball zu spielen. Weil jeder Mensch das Recht an Teilnahme an der Gesellschaft und an Sport und Bewegung hat.