„Es wird in OÖ kein Betroffener alleine gelassen“

In Oberösterreich bieten die OÖ Gesellschaft für Psychotherapie, Proges und pro mente Psychotherapie über e-card an. 2023 wurden allein von Proges mehr als 6000 Personen in 65.000 Psychotherapiestunden versorgt, das sind rund 50 Prozent der in Anspruch genommenen kostenfreien Psychotherapie.