Fantasievolle Reise durch unerhörte Perspektiven

Unermessliche Weite

Ziemlich düster und schwermütig klingt das zunächst mit Philipp Jagschitz am Synthesizer, Beate Wiesinger am E-Bass und Michał Wierzgoń am Schlagzeug bis sich Astrid Wiesinger am Saxophon und Alois Eberl an der Posaune gemeinsam mit den Streichern zunächst polyphon und vokal betont perkussiv behutsam einweben – und schließlich die Saxophonlinie in eine unermessliche Weite trägt.