Diese Kryptobörsen fordern jetzt Bitpanda heraus

Die virtuelle Währung Bitcoin kratzte zuletzt erneut am Rekordhoch, der Markt wächst, immer mehr Anleger interessieren sich dafür. Einige internationale Kryptoanbieter, vor allem aus Asien und den USA, starten nun mit einer Lizenz in der EU, schon bisher waren sie am Markt aktiv. Doch jetzt fordern sie ganz offiziell auch zunehmend den in Österreich gegründeten Broker Bitpanda heraus.

Vorstand Lukas Enzersdorfer-Konrad macht das aber wenig nervös: „Im Gegenteil. Wir finden es gut, dass bisher nicht lizenzierte Anbieter nun auch reguliert sind. Und Wettbewerb belebt das Geschäft.“ Schon jetzt haben Bybit und Co. Millionen Kunden in Europa, durften aber bisher nicht mit Vertrieb aktiv am Markt auftreten, da sie keine Konzession hatten.

Standort in Wien mit über 100 Mitarbeitern

Hintergrund, warum der Markt immer mehr im Umbruch ist: Seit heuer gibt es eine „MiCAR“-Lizenz, um in der ganzen EU tätig zu sein. Einige haben sich Wien als EU-Zentrale ausgesucht, die gewichtigste ist Bybit mit Zentrale in Dubai, dahinter stehen chinesische Eigentümer. Der Grazer Rechtsexperte Georg Harer war von Beginn an am Aufbau beteiligt und ist Geschäftsführer. „Wir investieren erheblich in unsere europäische Expansion, beginnend mit der Errichtung unseres EU-Headquarters in Wien.“ Über 100 Mitarbeiter sollen beschäftigt werden, das Büro ist im DC Tower im 22. Bezirk. Man wolle nicht nur einen „Briefkasten“-Standort in Österreich betreiben und sich zudem für alle Kunden öffnen.

Im Juli ist der Start. Bybit hat 70 Millionen Kunden und ist nach Handelsvolumen die zweitgrößte Börse der Welt. Ein großer Hack brachte die Firma im Februar in die Schlagzeilen, am Ende waren die Kundengelder aber sicher, betont man.