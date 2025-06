Bauarbeiter rettet Bub (4) aus eisigem Donaukanal

Eine unfassbare Geschichte hat sich Donnerstagvormittag in Wien abgespielt: Passanten sahen den leblosen Körper eines Kindes im Donaukanal treiben. Ein zufällig anwesender Bauarbeiter zog den Buben aus dem Wasser und rettete ihm das Leben. Was sich danach rund um die Mutter abspielte, ist kaum in Worte zu fassen.