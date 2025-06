Alternativmedizin-Boom: Run auf Nadeln und Kräuter

Der Wahl-Burgenländer William Wei Zhang ist ein Experte auf diesem Gebiet. Der 51-jährige Asiate hat in seiner Heimatstadt Peking Humanmedizin und Traditionelle Chinesische Medizin studiert, bevor er als Internist an einer Klinik und danach in verschiedenen Praxen in Deutschland tätig war. Inzwischen ist er Gastprofessor für TCM an der MedUni Wien und ordiniert in seinen Praxen in Wien und Eisenstadt.