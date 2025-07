Seiler und Speer rocken den Festival-Geburtstag

Was vor einem Vierteljahrhundert als kleine Party im alten Pfarrstadl in Bildein begann, ist heute das wohl charmanteste Festivals Österreichs. Das picture feiert heuer am 8. und 9. August „25 Jahre Festivaldorf“ und bleibt sich dabei treu: bunt, laut, grenzüberschreitend und familiär soll es wieder sein. Die vielleicht größte Überraschung: Seiler und Speer kehren am 8. August zurück auf die Bühne, auf der sie schon 2016 als Hauptact gefeiert wurden.