Pensionistin soll Helfer mit Krücke gejagt haben

Ein „tätlicher Angriff auf mit bestimmten Aufgaben betraute Bedienstete des Gesundheits- oder Rettungswesens“ steht im Raum – dieser „Gafferparagraph“ wurde geschaffen, um Einsatzkräfte besonders zu schützen. „Das stimmt so alles nicht“, beteuert die 72-Jährige, zählt aber vor Richterin Claudia Bandion-Ortner auf, was aus ihrer medizinisch-erfahrenen Sicht alles falsch gelaufen wäre: „Die Sanitäterinnen wollten das Unfallopfer aufheben, obwohl doch an eine Wirbelverletzung gedacht hätte werden müssen. Im Rettungswagen lief das Radio auf voller Lautstärke. Es fehlte jede Empathie!“ Und dann sei auch noch die Krücke der angefahrenen Rentnerin verschwunden. „Die Sanitäterin meinte, woah, die kostet eh nur 30 Euro. Das war nicht in Ordnung.“