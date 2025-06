Nahm an Massenprotesten teil: Iran exekutiert Mann

Mutter von Tosdesopfer glaubt nicht an Kurkuris Schuld

Das Urteil gegen Kurkuri war bereits im April 2023 gefällt worden. Ihm wurde vorgeworfen, während der Proteste in Iseh mehrere Menschen getötet zu haben. Die Mutter eines der Opfer, eines zehnjährigen Buben, beschuldigte damals jedoch die Sicherheitskräfte, ihren Sohn getötet zu haben. Der Justizfall sorgte im In- und Ausland für einen Aufschrei, nachdem Zweifel an Kurkuris Schuld laut wurden. Auch der Tod des Buben in Iseh sorgte Mitte November 2022 für landesweite Wut und Entsetzen. In zahlreichen Interviews mit Oppositionsmedien kritisierte seine Familie die staatliche Darstellung.