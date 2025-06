Video zeigt, wie Jugendliche um ihr Leben rennen

Es herrscht Ausnahmezustand in ganz Österreich nach dem blutigen Amoklauf an einer Grazer Schule mit mindestens zehn Toten und Dutzenden Verletzten! Die Polizei hat mittlerweile das Areal der Bluttat gesichert. Nach und nach verbreiten sich Aufnahmen in den sozialen Medien, die den Amok-Horror zeigen. Im Video oben sehen Sie flüchtende Schülerinnen und Schüler, die von Beamten der Cobra in Sicherheit gebracht werden.