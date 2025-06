Berlin: Schafe gestohlen, in Wohnung geschlachtet

Es habe Hinweise auf eine Misshandlung der Tiere vor der Tötung gegeben, so die Exekutive weiter. Die Schafe sollen zudem in einem Landschaftspark in Berlin-Lichtenberg, wo eine Herde gehalten wird, gestohlen und an den 41-jährigen Mann verkauft worden sein. Er gilt als einer der Verdächtigen wegen der Tötung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zudem wird wegen Hehlerei ermittelt.