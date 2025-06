Spannender Dreh vom Überfall als TV-Fahndung

Zeugenaufruf auf ServusTV

Abgespielt hatten sich die dramatischen Szenen am 11. Mai 2024 exakt um 4.10 Uhr in Völs in Tirol. Um die breite Öffentlichkeit über diesen Fall zu informieren, hat vor einem Monat in Mariasdorf, Bezirk Oberwart, ein Dreh für die Sendung „Fahndung Österreich“ stattgefunden. Eine dortige Tankstelle bot sich als Kulisse für die Arbeit vor der Kamera optimal an. Die Polizei hofft auf wichtige Hinweise aus der Bevölkerung. Der Zeugenaufruf wird heute, Mittwoch, um 20.15 Uhr bei ServusTV ausgestrahlt.