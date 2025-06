Nach Amoklauf: Was sagen Eltern ihren Kindern?

Jugendliche rufen an, weil sie derzeit Angst haben

Wichtige Tipps geben Experten von „Rat auf Draht“. Leiterin Birgit Satke: „Unter der kostenlosen Notrufnummer 147 erreichen uns Anrufe von Jugendlichen, die Angst haben, dass so etwas wie der Amoklauf in ihrer Nähe oder an der eigenen Schule passieren könnte.“ Was Eltern tun können: „Sprechen Sie mit Ihrem Kind ehrlich und altersentsprechend darüber, ohne zu beschönigen oder zu dramatisieren. Mütter und Väter können genauso ihre eigene Betroffenheit äußern, ohne gleichzeitig ausgeliefert und schutzlos zu wirken“, erklärt Satke. Alle Gefühle seien erlaubt.