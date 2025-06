Baukartell: Firma von Bürgermeister im Visier

Keine Auswirkungen auf Amt

Für sein politisches Amt sieht er keine Auswirkungen. Bei dem Baukartell geht es um den Zeitraum 2012 bis 2017. Er sei erst 2017 in die Politik eingestiegen, so der Stadtchef. Seither habe seine Firma keinen Cent Umsatz mit der Stadtgemeinde gemacht. Im Betrieb sei er nicht mehr in das Tagesgeschäft eingebunden, das habe er an die nächste Generation abgegeben. Weiters werde er es dem Vizebürgermeister übergeben, dass sich die Gemeinde einer Sammelklage gegen die beschuldigten Firmen anschließt.