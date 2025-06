Biber, Grundstücke und politische Schuldfragen

Das Hochwasser im Juni 2024 hat in Unterschützen nicht nur an Gebäuden, sondern auch in den Köpfen der Menschen Spuren hinterlassen. Die dramatischen Ereignisse haben den Ruf nach einem wirksamen Hochwasserschutz unüberhörbar gemacht. Ein Anliegen, das in der Gemeinde längst vorhanden war, aber bislang an fehlenden Grundstücksfreigaben gescheitert ist. Bereits seit 2020 wird an einem umfassenden Projekt gearbeitet. Der Start der Umsetzung verzögerte sich jedoch, weil benötigte Flächen nicht zur Verfügung standen. Inzwischen konnten neue Grundstücke gesichert werden.