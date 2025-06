Stammzellen aus dem Burgenland für 7-Jährigen

Die 29-jährige Spenderin aus dem Südburgenland hat sich 2020 mit einem Wangenabstrich registriert. Im Frühjahr 2025 wurde sie kontaktiert und informiert, dass Sie womöglich zu einem Patienten passt. „Nach einer weiteren Testung stand fest, dass Sie mit einem 7-jährigen Buben aus Uruguay HLA-ident ist“, erklärt Ärztin Barbara Pelzmann. Ende Mai fand die Stammzellspende im AKH Wien statt. Nach vier Stunden war Viktoria fertig – und überglücklich helfen zu können. Auch in ihrer Familie gibt es einen Anlassfall. Der Verein „Geben für Leben“ überraschte sie jetzt mit einer Urkunde. „Es war ein nettes Gespräch mit einer beeindruckenden jungen Frau“, so die Ärztin. Sie selbst empfiehlt jedem sich typisieren zu lassen. „Dieser geringe Aufwand kann einer anderen Person Hoffnung auf eine gesunde Zukunft schenken“, so Viktoria.