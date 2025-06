„Viel spricht in Kanada nicht für uns“

Max Verstappen hat die letzten drei Rennen in Montreal gewonnen – ist heuer ein vierter Sieg möglich?

Marko: Rein vom Speed her: Nein. Viel spricht hier nicht für uns: Es gibt keine schnellen Kurven, hohe Kerbs – alles, was unser Auto in der Vergangenheit nicht geliebt hat. Was vielleicht für uns spricht, sind die kühleren Temperaturen, die angesagt sind. Und in Kanada gibt es die berühmte Wall of Champions, wo auch Weltmeister schon hineingeknallt sind – dort hat es immer schon turbulente Rennverläufe gegeben.