Liz Hurley zeigt ALLES und schwärmt von der Liebe

Dazu schreibt sie frech: „Happy Birthday to me… in my birthday suit (also so, wie sie geboren wurde, Anmk.)“ und stellt gleich klar, dass es sich um ein brandaktuelles Foto handelt. „Aufgenommen heute Nachmittag.“

Doch nicht nur optisch sorgt die Britin für Furore – auch privat läuft es bei ihr rund! Liz verrät: „Ich bin verliebt“ – und meint damit keinen Geringeren als Country-Sänger Billy Ray Cyrus (63), Ex-Mann von Tish und Vater von Popstar Miley Cyrus.