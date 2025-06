Merz wirft Kreml „schwerste Kriegsverbrechen“ vor

Zum NATO-Gipfel in Den Haag am 24. und 25. Juni sagte Merz, die Mitgliedstaaten des Verteidigungsbündnisses wollten dort ein „Zeichen der Stärke und der Abschreckung“ an Russland schicken. „Es ist leider die einzige Sprache, die Moskau in diesen Wochen und Monaten versteht.“