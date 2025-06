Linzer Klangwolke: Show im Herzschlag der Stadt

Auch die Bruckneruni, das OÖ Landesmusikschulwerk und der OÖ Blasmusikverband werden eingebunden. Und es gibt einen Aufruf: „Jeder, der eine Trommel oder auch nur einen Kochtopf zu Hause hat, ist eingeladen, in den Donaupark zu kommen und mitzuspielen. Wir wollen beweisen, dass die Stadt im gemeinsamen Rhythmus schlagen kann“, sagt Berauer. Zudem wird es in den Tagen zuvor an verschiedenen Orten der Stadt bereits Klingendes geben.