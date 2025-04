Brucknerhaus: Wird an der Klangwolke gekratzt?

Ein Aushängeschild der LIVA ist die Klangwolke, die heuer am 6. September stattfindet. Wird an dem Mega-Event gekratzt?

Trawöger: Bestimmte Formate, darunter die Klangwolke, stärker an Linz anzubinden, ist ein Gedanke. Die Dinge stärker an die Region anzubinden, Geschichten von hier aufzugreifen und in der Vorbereitung Leute zu involvieren – das wird sicher die Schlagrichtung sein. Es wird heuer schon einiges bei der Klangwolke neu gedacht.