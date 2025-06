Drei Verletzte bei nächtlichem Frontalcrash in OÖ

Zwei Feuerwehren wurden am Samstag gegen 23.40 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung Verkehrsunfall“ nach Perg alarmiert, weil auf der B3 zwei Fahrzeuge frontal zusammengekracht waren. Eines wurde von einem 31-Jährigen aus Naarn gelenkt, im anderen Pkw saß eine Vöcklabruckerin (31) am Steuer, am Beifahrersitz ein ebenfalls 31-Jähriger aus Wels.