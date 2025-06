Erfolgreichster Tiktoker in den USA festgenommen

Erfolgreichster Tiktoker der Welt

Lame ist durch seine kurzen Tiktok-Videos bekannt geworden, in denen er sich wortlos über die vielen inszenierten Anleitungen in Online-Netzwerken lustig macht. Die Idee dazu war ihm 2020 gekommen, als er seinen Fabrikjob verloren hatte und in seiner Plattenbau-Siedlung in Chivasso in der Nähe von Turin herumlief.