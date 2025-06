Unterhaus-Keeper schwärmt vom Spirit im ÖFB-Team

Eine ganz spezielle Dienstreise absolvierte FC Nenzing-Torhüter André Breitfuss am Dienstag. In seinem Job als Mitarbeiter von KEEPERsport stattete der 28-Jährige dem ÖFB-Team, das sich in Seefeld auf das morgige Auftaktspiel in die WM-Quali gegen Rumänien (20.45 live in ORF1) vorbereitet hat, einen Besuch ab.