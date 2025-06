Dreijährige weiterhin in Kleinkindgruppen

Gute Nachrichten für viele Familien in Vorarlberg: Die Tarifharmonisierung für die Betreuung von dreijährigen Kindern in privaten Kleinkindgruppen und Kinderspielgruppen wird um ein weiteres Jahr verlängert. Das bestätigte der Landesverband für Elementarpädagogik. Damit bleibt der Elternbeitrag weiterhin auf dem günstigen Kindergartentarif von 46 Euro monatlich gedeckelt – ohne Förderung würden sonst über 240 Euro anfallen – keine Kleinigkeit. Für viele Eltern ist das eine riesige Erleichterung: Sie können ihre Kinder weiterhin in kleineren Gruppen betreuen lassen, die speziell auf die Bedürfnisse von unter Vierjährigen ausgerichtet sind – und das leistbar. Auch Trägerorganisationen, die in jüngster Vergangenheit in der Personalkoordination feststeckten, gewinnen vorerst wieder Planungssicherheit.