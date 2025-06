Landesgericht Feldkirch fällte 1823 Urteile

Am Landesgericht Feldkirch wurden im vergangenen Jahr 1823 rechtskräftige Urteile ausgesprochen, ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von elf Prozent. Eine deutliche Sprache sprechen die Zahlen der Statistik Austria bei der Verteilung der verurteilten Straftaten auf die Geschlechter: Auf Frauen entfielen im vergangenen Jahr 230 Verurteilungen. Männer waren im gleichen Zeitraum von einem solchen Urteilsspruch gleich fünf Mal so oft betroffen – damit entspricht das Ländle auch dem bundesweiten Trend. Spannend ist die Aufteilung der Delikte auf die unterschiedlichen Kriminalsegmente: Ein Drittel und damit der größte Teil entfallen auf Eigentumsdelikte, also Diebstahl, Beschädigung oder auch Betrug. Ein Fünftel der Fälle bezieht sich auf Gewalttätigkeiten, darunter etwa Körperverletzung.