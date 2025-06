Spektakuläre Panoramatour mit zwei Berggipfeln

Zwischen den schroffen Felsen und blühenden Alpwiesen Vorarlbergs verbirgt sich ein stiller, heimlicher „Jäger“: das sogenannte Alpenfettkraut. Dieses außergewöhnliche Gewächs gehört zu den wenigen heimischen fleischfressenden Pflanzenarten und fasziniert daher besonders. Das Alpenfettkraut wächst bevorzugt in kalkarmen, feuchten Böden – etwa in Mooren, Quellfluren oder an alpinen Bachufern. In Vorarlberg findet man es vor allem in höheren Lagen des Rätikon oder im Bregenzerwald. Die zarten, hellgrünen Blätter der Pflanze liegen flach am Boden und sind mit einer klebrigen Substanz überzogen. Diese dient nicht etwa der Abwehr, sondern dem Fang von kleinen Insekten. Angezogen vom Glanz und dem süßlichen Duft bleiben Fliegen, Mücken und andere Kleintiere an der Oberfläche haften. Die Pflanze scheidet anschließend Verdauungsenzyme aus und nimmt die gelösten Nährstoffe auf – ein ausgesprochen cleverer Trick der Natur, um den Nährstoffmangel im kargen Alpenboden zu kompensieren. Im Frühsommer bringt das Alpenfettkraut zarte, weißlich-gelbe Blüten hervor, die keine Gefahr für Insekten darstellen. Die Blüten befinden sich am Ende eines extralangen Stängels, um zu vermeiden, dass potenzielle Bestäuber an den klebrigen Blättern der Pflanze hängen bleiben. In Vorarlberg steht das Alpenfettkraut übrigens unter Naturschutz.