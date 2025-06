Das endgültige Lustenau-Aus rettet Rankweil

Rankweil unverhofft gerettet

Mit dem Verzicht der Lustenauerinnen ist auch klar, dass ein anderes Ländle-Team gerettet ist. Die als Zehntplatzierte sportlich abgestiegenen Damen des RW Rankweil werden auch in der Saison 2025/26 in der 2. Bundesliga antreten. Mit den Ranklerinnen und den Ladys des SCR Altach, die in der abgelaufenen Admiral Frauen-Bundesligasaison auf Rang fünf kamen, stellt Vorarlberg in der neuen Spielzeit zwei Teams im Oberhaus.