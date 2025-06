Müssen Nachrichten empathisch wirken?

Es stimmt schon, dass die Nachrichtenlage auf dem Planeten in den vergangenen Jahren zum Heulen war. Einzig die Geburt eines Pandabärchens im Zoo oder gute Wetteraussichten können uns die Stimmung beim Einschalten der Fernseh-News noch erhellen. Mir aber macht neben den ganzen Kriegen, Seuchen und Rezessionsmeldungen noch ein anderes Phänomen des modernen Medienzeitalters zu schaffen, egal ob es sich beim ausgestrahlten Beitrag um gute oder schlechte Nachrichten handelt: der von den Nachrichtensprechern an den Tag gelegte Gesichtsausdruck bei der An- und Abmoderation ihres Beitrags.