SPÖ: „Ein Anschlag auf die Chancengleichheit“

Auer kündigt Widerstand an, Schöbi-Fink beruhigt

Auch bei SPÖ-Sozialsprecherin Manuela Auer läuten die Alarmglocken. „Wenn Schulen trotz wachsendem Bedarf weniger Assistenzstunden bekommen, läuft etwas grundlegend falsch.“ Ihr seien etliche Fälle zugetragen worden, in denen zwischen beantragten und tatsächlich genehmigten Assistenzstunden ein eklatantes Missverhältnis bestehe. Die Kürzungen seien ein „Anschlag auf die Chancengleichheit“. Auer kündigte bereits Widerstand an: „Wir werden alles in Bewegung setzen, damit in Vorarlberg kein einziges Kind zurückgelassen wird.“