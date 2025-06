91-jährige Frau von Kuhherde zu Tode getrampelt

Zu einem tragischen Unglück kam es am Mittwoch in der Schweizer Rheintalgemeinde Andriest (Kanton Graubünden). Beim Alpauftrieb wollte eine 91-jährige Altbäuerin eine Viehherde durch eine Engstelle lotsen. Dabei dürfte die Frau gestolpert und in der Folge von den Tieren überrannt worden sein.