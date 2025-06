„Das sind Extremfälle, wo du schnell hineinkommst“

Kuscheltiere, Kerzen, Blumen und Engelsfiguren erinnern am Donnerstag an dem Bahnübergang in Eferding an den furchtbaren Zugunfall. Am Montag wurde dort der sechsjährige Benjamin auf seinem Fahrrad von einem Triebwagen erfasst und tödlich verletzt, Mutter und Bruder (8) mussten das Unglück mitansehen.