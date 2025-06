Lentos: Traum-Hunde und singende Avatare

Es ist ein bisschen wie in einem Märchen – oder wie in einem Alptraum: Nika Kupyrova präsentiert in ihrer Werkschau „Simulacra“ im Linzer Kunstmuseum Lentos Kopfbedeckungen, die ein bisschen an Micky Maus, an Helden aus Fantasyfilmen oder Video-Games erinnern. So ganz eindeutig lassen sie sich nicht bestimmen. Fakt ist: Sie sind von Bildern im Internet inspiriert, die die Künstlerin zufällig per Download gesichert hat.