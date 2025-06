18-Jähriger vermisst: Wer hat Elias T. gesehen?

Mitten in der Nacht auf Dienstag verschwand Elias T. von seinem Zuhause in Neumarkt im Mühlkreis (OÖ). Seinen Eltern hinterließ er einen Brief, dass er Abstand brauche und ins Ausland gehen wolle. „Das widerspricht seinem grundsätzlichen Verhalten, er ist ein irrsinnig zuverlässiger Mensch“, erzählt sein besorgter Vater.