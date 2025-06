34-Jähriger bedrohte Taxilenker mit dem Umbringen

Ein 34-Jähriger aus Wels nahm sich am Donnerstagabend am Hauptbahnhof ein Taxi und ließ sich in Wels herumfahren. Dabei bedrohte er den 22-jährigen Taxilenker und die 22-jährige Beifahrerin mit einem Messer. Sollte der Taxilenker die roten Ampeln nicht überfahren bzw. die Polizei alarmieren, würde er beide umbringen.