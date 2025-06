Linz feiert heuer wieder gemeinsam ins neue Jahr

Die Vorbereitungen für die große Silvesterfeier 2025/2026 am Linzer Hauptplatz laufen bereits auf Hochtouren. Die renommierten Eventagenturen FEEL-Events und KOOP Live-Marketing richten den Jahreswechsel mitten im Herzen der Stadt aus. Eine einzigartige und nie dagewesene Konstellation, dass zwei Agenturen gemeinsam an einem „Strang ziehen“. Die Stadt Linz freut sich, Kooperationspartnerin dieser Veranstaltung zu sein. Karl Weixelbaumer und Pascal Kitzmüller von FEEL-Events und Dieter Recknagl, Koop Live-Marketing, betonen: „Wir freuen uns auf die Organisation und darauf, gemeinsam mit den Linzerinnen und Linzern unsere Stadt zu feiern.“ „Es freut uns sehr, dass wir den Jahreswechsel wieder gemeinsam am Hauptplatz verbringen und das neue Jahr in festlicher Atmosphäre begrüßen können“, so Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayrhofer. Als Kooperationspartnerin unterstützt die Stadt Linz die Organisatoren aktiv und lädt alle Linzer herzlich zur Teilnahme ein.