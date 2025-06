Fast-Food-Riese bringt Oberösterreich aufs Tablett

Machland, Eisberg und Resch&Frisch sind Lieferanten

Der zur Efko gehörende Obst- und Gemüseverarbeiter Machland stellt in Naarn das Bio-Fruchtpüree für die Happy Meals her. Im Eisberg-Werk in Marchtrenk werden Salate, Gemüse und Obst für die Burger-Kette aufbereitet. Semmeln und Kornspitz des Frühstücks-Angebots kommen von Großbäcker Resch&Frisch in Gunskirchen.