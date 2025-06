Familie Neuherz aus Welten sagte herzlich „Danke“

Der Aufruf von Volkshilfe und „Krone“ brachte ein großartiges Ergebnis: Rund 60.000 Euro konnten durch Spenden gesammelt werden, die in den barrierefreien Umbau flossen. Nun ist auch der Lift fertiggestellt, der der Mutter den Zugang zu allen Bereichen des Hauses ermöglicht. Die Familie war darüber so glücklich, dass sie jetzt zu einem „Dankeschön“ und einer kleinen Einweihungsfeier lud. Mit dabei war auch Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst. „Wir haben gezeigt, dass wir im Burgenland zusammenhalten, wenn jemand in Not ist. Ich danke jedem, der mitgeholfen hat, dass hier heute wieder Hoffnung einziehen kann. Das Haus ist nicht nur ein Zuhause, sondern ein Symbol des Zusammenhalts“, so Dunst.