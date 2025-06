Streit mit „Ex“: Frau (18) zückt in Park Messer

Mit Glasscherbe im Nacken verletzt

Doch der Fall hat eine Vorgeschichte: Laut Polizei gab das mutmaßliche Opfer an, die 18-Jährige habe ihn bereits am 23. April in seiner Wohnung in Margareten bei einem Streit mit einer Glasscherbe verletzt. Der Mann wies eine genähte Wunde am Nacken auf.