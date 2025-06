Der Deutsche im Weißen Haus

ANDERERSEITS stellt das erste Treffen von Donald Trump mit Friedrich Merz in seiner Funktion als deutscher Kanzler schon ein bedeutendes politisches Ereignis dar. Seinerzeit, in den ersten Nachkriegs-Jahrzehnten, mussten bundesdeutsche Kanzler am Beginn ihrer Amtszeit angeblich zur Befehlsausgabe nach Washington anreisen. Heute gilt Deutschland als Führungsmacht in der Europäischen Union und allenthalben verlangt man von Berlin, auch tatsächlich Führungsstärke zu beweisen.