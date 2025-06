Schnellerer Abschuss von Wölfen endgültig fixiert

Die am Donnerstag abgesegnete Aktualisierung passt die Richtlinie an die aktualisierte Berner Konvention an, das internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzen, Tieren und Lebensräumen in Europa. Nach der Zustimmung der EU-Staaten im September 2024 brachte die EU einen Abänderungsantrag für die Konvention ein, der im Dezember angenommen wurde. Der Wolfsschutzstatus in der sogenannten Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) wurde nun gesenkt, um ihn der Berner Konvention anzugleichen.