Hinterhof-Chirurg zur Tat: „Mein größter Fehler“

Kosmetikparty zur Anbahnung

Sie schildert, wie die Schönheitsmafia in Österreich agiert: „Im Rahmen von Kosmetikpartys werden Karten mit Telefonnummern durchgereicht. Eine davon erhielt das spätere Opfer. Es kam zu einem Treffen mit dem Kopf der Organisation in einem Wiener Hotel, wo der Preis vereinbart wurde.“ Die Operation – eine Halsstraffung – sollte in einer Wohnung in der Wassergasse in Wien-Landstraße durchgeführt werden. „Das war ein total ungeeigneter und unhygienischer Ort mit blutverschmierten Behandlungsliegen.“