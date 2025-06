Nach Klartext: Weltmeisterin als Nazi beschimpft

Bei Olympia in Paris hatte Köhler über 100 Meter Schmetterling Rang vier belegt. Bronze gewann die Chinesin Zhang Yufei, die im Vorfeld in einen Dopingskandal verwickelt war. „Sie hat jetzt erst mal die Medaille, und die hat sie auch erst mal verdient. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber es hat einen miesen Beigeschmack, und ich hoffe, dass da noch was kommt“, hatte die Deutsche in Paris gesagt.