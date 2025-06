Crew geflohen: Wieder Autofrachter in Flammen

Frachter kam aus China

Die Morning Midas war am 26. Mai aus Yantai (China) gestartet und war auf ihrem Weg auch Häfen in Shanghai und Nansha angelaufen – beides bekannte Exportdrehkreuze für chinesische Elektroautos. Ziel war der mexikanische Hafen Lázaro Cárdenas, wo das Schiff am 15. Juni ankommen sollte. Elektrofahrzeuge aus China dominieren den lateinamerikanischen Markt: In Mexiko stammten laut Internationaler Energieagentur mehr als 60 Prozent aller 2023/24 verkauften E-Autos aus China.