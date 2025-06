Klima-Demo auf Autobahn: Es droht wieder ein Chaos

Fridays for Future will mit der Autobahn-Demo am Freitag, 13. Juni, sowie einer Petition auf den zunehmenden Transitverkehr durch Tirol aufmerksam machen und den Deutschen Bundestag auffordern, die geplante Bahntrasse in Bayern – Stichwort: Brenner-Nordzulauf – schnellstmöglich umzusetzen, sagte Organisatorin Sofia Scherer.