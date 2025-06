Süß schmeckender Spanien-Aufstieg für Affengruber

Mehr Ballbesitz als in Österreich

Die Fans in Elche dürfen neuerdings im Stadion zwar keine Sonnenblumenkerne, genannt „pipas“, mehr kauen, weil die Schalen des beliebten Snacks laut Verein Abflüsse verstopfen und sogar die Erosion des Betonbodens beschleunigen. Besänftigt wurden sie aber mit der mit Abstand besten Defensive der Liga (34 Gegentore in 42 Spielen). „Das Augenmerk liegt viel mehr auf Ballbesitz, im Defensivbereich spielst du eins auf eins teilweise über den ganzen Platz“, erklärte der im RB-Kosmos ausgebildete Affengruber die Unterschiede. „Persönlich habe ich mich im Spiel mit dem Ball am meisten weiterentwickelt.“ Das unterstreicht auch seine Passquote von 91 Prozent, dem viertbesten Wert aller Liga-Innenverteidiger.